Genoa, il club rossoblu’ avrà squadra femminile in Serie B

Una notizia attesa che è arrivata proprio nel giorno della compilazione dei calendari: Il Genoa femminile è in Serie B. Questo il comunicato del club ligure: Il Genoa CFC rende noto che in data odierna la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha deliberato, in accoglimento dell’istanza trasmessa alla FIGC, di attribuire il titolo sportivo di Serie B della società ASD Cortefranca Calcio, alla società Genoa Cricket and Football Club.