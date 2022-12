Genoa, il pubblico costringe Portanova ad abbandonare la panchina

Pomeriggio amaro per il calciatore del Genoa, Manolo Portanova che solo pochi giorni fa è stato condannato a 6 anni in primo grado per stupro di gruppo. Il tecnico del Grifone Alberto Gilardino lo ha però convocato e sarebbe andato in panchina ma una parte dei tifosi ha chiesto che il giocatore andasse in tribuna e così a pochi minuti dalla partita col Sudtirol è stato mandato in tribuna. Una situazione che è delicata e che ora dovrà essere gestita dalla dirigenza del Grifone. Portanova si dice innocente e ricorrerà in appello. Fino ai tre gradi di giudizio non è colpevole, ma è chiaro che la situazione andrà approfondita. Il pubblico pare aver già deciso.