Genoa, il sogno di Blessin è Adnan Januzaj

Dopo il buon debutto in Coppa Italia e in Serie B in questa stagione, il Genoa punta a proseguire alla grande il campionato. Per farlo, potrebbero essere necessari nuovi innesti nella rosa a disposizione di mister Blessin. In tal senso ha preso corpo l'ipotesi, al momento molto suggestiva, del belga Adnan Januzaj, talento mai esploso veramente ma sicuramente ricco di doti e qualità tecniche.