Genoa, il tabù Ferraris da sfatare contro il Brescia

Si deve dunque dare continuità ai risultati in trasferta e per farlo il tecnico Blessin si affiderà al punto di riferimento in attacco, Massimo Coda, che ora vorrà fare gol di fronte ai suoi tifosi. L'allenatore tedesco dovrà scegliere i giocatori giusti che supportino il bomber rossoblù: possibile vedere da subito Puscas, ma è più probabile che con Gudmundsson e Aramu ci sia Jagiello, ex bresciano. L’altra opzione è Yalcin, che però alterna buone giocate a fasi in cui non si vede. Le scelte a Blessin non mancano e anche a centrocampo c’è abbondanza con Strootman che dovrebbe tornare titolare. Il resto lo dovranno fare i tifosi con un Ferraris quasi pieno.