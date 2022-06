Genoa, Ilsanker ha firmato: le immagini del nuovo acquisto. E il prossimo affare…

Il Grifone, però, non vuole fermarsi al reparto di mezzo ed è sempre in cerca di un attaccante. I rossoblù spingono per Djuric, in scadenza con la Salernitana e grande protagonista di reti fondamentali per la salvezza nella scorsa stagione. Vedremo se il Grifone riuscirà a chiudere l'affare e a dare a mister Blessin una punta esperta e dal rendimento garantito.