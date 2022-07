Genoa, in arrivo il nuovo direttore sportivo Ottolini

Il Genoa vuole tornare il prima possibile in Serie A. L'intenzione della proprietà 777 Partners è quella di costruire una squadra competitiva che possa conquistare la promozione immediata. Oltre le questioni di campo, un'anticipazione, che è pure una conferma, è arrivata durante la conferenza stampa congiunta tra Blazquez e Spors realizzata nella sede del Genoa: Marco Ottolini entrerà a far parte dello staff dirigenziale del Grifone.

L'amministratore delegato Blazquez ha detto chiaramente che la dirigenza sta lavorando per aggiungere profili ulteriori all'organigramma societario è quello di Ottolini non è stato smentito. Arriva dalla Juventus e sarà il nuovo direttore sportivo dopo giorni di conferme su voci sempre più forti. Spors avrà a sua volta un ruolo di supervisore tecnico delle squadre acquisite dalla holding 777 Partners che gestisce ovviamente anche il Genoa. Intanto il club sta preparando il ritiro in Austria che scatterà lunedì prossimo, ma prima ci sarà venerdì alle 11 un’amichevole in Svizzera col Lucerna.