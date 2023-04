Genoa, in difesa con “la maschera”: una buona notizia per Gilardino

In vista del match del weekend di campionato, il Genoa può contare su un rientro "mascherato" in difesa che fa felice mister Gilardino.

Potrebbero esserci buone notizie in casa Genoain vista della sfida del weekend in campionato contro il Perugia. Nel corso dell'ultimo allenamento, mister Alberto Gilardinoha potuto contare, di nuovo, su Mattia Bani. Il difensore è apparso col resto della squadra con una maschera protettiva dopo la frattura al naso.