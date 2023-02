Genoa, infortunio per Criscito: ecco quando torna

Non solo la sconfitta contro il Parma per 2-0, il Genoa deve fare i conti con i problemi fisici accusati durante il match da Domenico Mimmo Criscito . Il difensore sembra destinato a saltare alcune gare dopo il guaio muscolare che lo ha fermato.

Secondo quanto si apprende da Il Secolo XIX, infatti, si prospettano almeno due settimane di stop per lui. Criscito ha subito una distrazione al bicipite femorale destro riscontrata attraverso gli accertamenti strumentali di queste ore. Per l'ex Zenit, dunque, non dovrebbero esserci chance per prendere parte alle prossime gare di campionato.