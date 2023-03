Genoa, Jagiello: “Gilardino mi ha sorpreso. Se segno gol promozione…”

Il giocatore rossoblù tra campionato, mister e possibile promozione in A.

"Il mio sogno è giocare in Serie A e sempre nella massima categoria. Ho tanto rispetto per la Serie B, un campionato difficilissimo, però io vorrei giocare col Genoa e in Serie A. E vorrei fare tanti gol e tante presenze". Ha parlato così Filip Jagiello, centrocampista del Genoa, ai microfoni di GOAL nel corso dell'appuntamento B Italian.