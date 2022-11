Genoa, Jagiello: “Non ho mai giocato in una squadra cosi competitiva. Vogliamo la A”

"Per me sarebbe un sogno giocare con questi colori in massima serie. Conosco bene la Serie B e i pochi risultati ottenuti in casa non mi preoccupano affatto. Anche l'anno scorso con il Brescia nel girone d'andata abbiamo faticato a vincere in casa e facevamo più punti in trasferta. È chiaro che chi viene a giocare qui vuole fare la partita della vita, però sono tranquillo e sono convinto che ci sbloccheremo: non ho mai giocato in una squadra così competitiva in Serie B. Il campionato? Non credo sia molto diverso da quello visto negli ultimi due anni: nella gara singola tutti possono battere tutti. Quando i ragazzi mi hanno chiesto, gli ho detto che in questo momento è fondamentale prendere più punti possibili, vincere ma anche pareggiare, perché poi avranno un peso quando a marzo e aprile la classifica inizierà a essere decisiva. Ho letto l'intervista in cui Kevin Strootman ha detto che è importante stare sempre nei primi tre o quattro posti. Ha ragione, se a marzo e aprile siamo in quella posizione abbiamo la possibilità di vincere tre o quattro partite di fila e andare in Serie A".