Genoa, k.o. contro il Lucerna nella prima uscita stagionale

Il Genoa di Alexander Blessin inizia la stagione con una con una sconfitta in amichevole contro il Lucerna. Il tecnico tedesco ha sfruttato la gara, disputata a porte chiuse nella città svizzera, per provare molti giovani, schierando due formazioni differenti tra primo e secondo tempo. La partita ha visto i padroni di casa, che la prossima settimana inizieranno il proprio campionato, passare in vantaggio nel finale di primo tempo con Ardaiz e raddoppiare a metà ripresa con Jashari. Gli Elvetici più avanti nella preparazione, mentre i rossoblù in pieno rodaggio e in campo con formazioni sperimentali.