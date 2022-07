Genoa, la promessa da mantenere: ecco come risalirà in A dopo appena un anno

Il Genoa ha le idee chiare, almeno sul traguardo da ottenere: la Serie A dopo solo un anno di cadetteria. La rivoluzione in casa Grifone è già iniziata e le prime mosse di mercato lo confermano. Cessioni ma anche innesti, come quello del bomber Coda , capocannoniere delle ultime due stagioni. Al centravanti si devono poi aggiungere gli arrivi del portiere Josep Martinez, che si contenderà il posto con il riconfermato Semper, i due nuovi centrali Vogliacco e Dragusin, quest’ultimo arriverà nei prossimi giorni, e all'esperienza di Stefan Ilsanker, nazionale austriaco dall’Eintracht Francoforte.

Una squadra che dovrebbe esprimere al meglio il calcio di mister Blessin al quale sarà affidato il compito di far quadrare le cose a cominciare dalle primissime ore del ritiro. Il tecnico, come spiegato da La Gazzetta dello Sport, si è preso le prossime due settimane pre-ritiro per fare un’approfondita valutazione del gruppo rossoblù.

L'intezione del tecnico è quella di avere una rosa omogenea per ruolo, età e attitudine. Ulteriori innesti potrebbero arrivare, specialmente in attacco ma la strada presa sembra essere quella giusta per mantenere la promessa fatta ai tifosi: in B solo un anno. Il campionato di Serie A è lì che attende solo il ritorno del Genoa...