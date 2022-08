Genoa, la promessa di Blessin: “Se andiamo in A torno a Boccadasse a nuoto”

Un normale pomeriggio d'agosto a Boccadasse, con tantissimi tifosi in spiaggia e barche in mare. La tranquilla giornata d'estate viene stravolta dopo le 15, quando dalla scalinata di Boccadasse scende l'allenatore del Genoa Alexander Blessin . Ad attenderlo tre pescatori, tifosi del Grifone, che da 50 anni sono i fedeli custodi della bandiera del Genoa issata sullo scoglio di Boccadasse. Sono loro che hanno chiamato il tecnico per rimettere la bandiera sullo scoglio, dopo che, qualche giorno fa, alcuni tifosi blucerchiati avevano legato alla bandiera la lettera B.

Blessin è salito su una barca per raggiungere il celebre scoglio e in pochi minuti le acque di Boccadasse si sono popolate di barche che hanno scortato il tecnico del Grifone. "Forza Genoa", ha urlato l'allenatore durante il breve viaggio in mare. Raggiunto lo scoglio, Blessin ha rimesso a suo posto la bandiera ed ha fatto una promessa solenne: "A giugno, se il Genoa tornerà in A, verrò a nuoto sullo scoglio".