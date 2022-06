Genoa, la promessa di Spors per una squadra vincente. E quel nome in attacco…

Il dirigente del Grifone potrebbe portare in Liguria alcuni nomi nuovi per la rosa a disposizione di Blessin per affrontare la Serie B.

Redazione ITASportPress

Una Serie B da affrontare con una rosa ricca di giovani ma col giusto quantitativo anche di giocatori esperti. Questo l'obiettivo del Genoa di mister Blessin che nella prossima annata dovrà fare i conti col campionato cadetto, ma semplice e ricco di insidie. A parlare, brevemente, delle mosse di mercato e degli obiettivi del club è stato il general manager Johannes Spors intercettato da qualche media locale in patria e le cui parole sono riportate da Repubblica.

Nessuna dichiarazione ad effetto ma alcune parole che sanno di promessa o, quantomeno, di rassicurazione verso i tifosi: "Siamo al lavoro per iniziare la stagione nel migliore dei modi insieme a mister Blessin. Lavoreremo sul mercato per costruire una squadra che segua i nostri principi e che sia un giusto mix tra giocatori giovani ed esperti". Spors tornerà la prossima settimana o forse già nel weekend in Liguria e potrebbe avere anche i primi "regali" per l’ex allenatore dell’Ostende.

Tra questi potrebbe esserci anche un nome nuovo in attacco. Si parla del bosniaco Prevljak, cresciuto in orbita Red Bull, e/o dell’austriaco Maderner, che gioca in Belgio, nel Beveren.

Johannes Spors Genoa (getty images)