Genoa, le ultime dalla sede in vista del Brescia

C'è grande entusiasmo a Genova sponda Grifone per come stanno andando le cose in campionato, ma anche si gioisce per le disavventure dei cugini della Sampdoria che in Serie A sono in zona retrocessione. Lo scorso anno fu il popolo blucerchiato a scendere in piazza per il funerale del Genoa retrocesso e adesso quello rossoblù potrebbe vendicarsi a fine campionato.