Genoa, le ultime di mercato

Il Genoa ripartirà nella prossima stagione dalla Serie B. Il Grifone vuole risalire di fretta nella massima serie e per farlo dovrà progettare al meglio la rosa che verrà messa a disposizione del tecnico Alexander Blessin . Molti elementi andranno via e per questo la dirigenza rossoblù dovrà cercare di sostituire al meglio i partenti.

Per quanto riguarda l'attacco, il Genoa punta su Gabriel Charpentier, 23 anni, di rientro dal prestito al Frosinone dove ha segnato dieci gol malgrado qualche infortunio che lo ha frenato. Il club ciociaro lo aveva riscattato per un milione e mezzo ma i rossoblù lo hanno contro riscattato per 2,5 milioni. L'ultima parola spetta a Blessin che lo seguirà in ritiro ma è chiaro che Charpentier farà parte del progetto. Questo però non precluderà l'arrivo di un altro attaccante: i nomi caldi sono quelli di Djuric, Coda e anche di Cutrone reduce da un discreto torneo ad Empoli. Non mancano altre candidature come quella di Abdoul Tapsoba 21 anni attaccante dello Standard Liegi, società di 777 Partners e dunque nella sfera Genoa.