Genoa, le ultime di mercato

Il Genoa si è riunito al centro sportivo Signorini di Peglio in cui procedono gli allenamenti sotto il solo guidati dal tecnico Alexander Blessin. Presenti anche il general manager Spors e, nella giornata di ieri, il presidente Alberto Zangrillo. La dirigenza rossoblù dovrà intervenire sul mercato per rinforzare la squadra: il nome caldo in entrata è quello del difensore Radu Dragusin della Juventus. Manca solo il sì del giocatore nell'affare che porterà Andrea Cambiaso in maglia bianconera. Il laterale romeno rientrerà in Italia nelle prossime ore e dovrebbe accettare la proposta del Grifone.