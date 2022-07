Genoa, le ultime di mercato

Il Genoa si prepara per disputare la stagione in Serie B dopo la retrocessione dell'anno scorso. La squadra di Blessin si è spostata in ritiro in Austria a Bad Haring dove i rossoblù stanno aumentando i carichi di lavoro per arrivare al meglio all'esordio stagionale. Il Grifone dovrà rinforzarsi e il direttore sportivo Ottolini ha tenuto un vertice di mercato col tecnico tedesco.