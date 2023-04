Genoa, l’ex Pandev: “Tutto per tornare in A. Ecco cosa ha fatto Gilardino…”

Parole al miele per il Grifone da parte dell'ex storico attaccante rossoblù che ha avuto modo di discutere del campionato di B, della possibile promozione in A e non solo.

Ai microfoni de Il Secolo XIX, Goran Pandev si conferma, ancora una volta, super tifoso del Genoa. L'ex attaccante macedone ha parlato della sua ex squadra in chiave campionato di Serie B e in vista della possibile promozione in A con il ritorno nella massima competizione dopo un solo anno di cadetteria.

TIFOSO - "Non mi sono perso una partita del Genoa. Il cambio di allenatore è stato fondamentale. Gilardino ha messo gli uomini giusti al posto giusto, la squadra era già forte e non si è inventato nulla: ha risolto i problemi che c’erano e i risultati si sono subito visti", ha detto Pandev.

VERSO LA A - L'ex Grifone ha poi proseguito: "Il Genoa è sempre secondo e ha i giocatori per arrivare in fondo centrando la promozione. É la squadra più forte e alla fine festeggerà il ritorno in Serie A. Però non bisogna sottovalutare le insidie della B, ma neppure avere paura. I miei figli sono tutti tifosi del Genoa, spero di portarli alla festa promozione".