Genoa, l’identikit chiaro dei prossimi due colpi e quel grande risparmio…

Il Genoa ha le idee chiare, anzi, chiarissime per i prossimi step da fare sul mercato per dare a mister Blessin dei rinforzi per la prossima stagione. In Serie B sarà lotta aperta per i posti che valgono la promozione e il Grifone vuole essere lì, in pole per risalire subito in A. Per farlo, ecco altri nomi nel mirino del ds Spors e non solo