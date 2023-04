Genoa, Martinez: “Vogliamo essere primi in Serie B. Mai visto pubblico come nostro”

MISTER - "A volte in una squadra non va tutto per il verso giusto, ma il mister ha cambiato l'atmosfera intorno alla squadra. Ora siamo compatti e si vede partita dopo partita. I tifosi? Non ho mai visto un pubblico così nella mia vita, sono troppo importanti per noi quando giochiamo in casa". Infine, una battuta anche su mister Gilardino: "Se il mister mi fa qualche gol in allenamento? No, nessuno (ride ndr)".