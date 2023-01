Genoa, quattro giocatori fuori dal progetto: il punto sulle cessioni

Ecco perché sul mercato, pronti a lasciare il Grifone, ci sono almeno 5 giocatori. Czyborra, Galdames, Touré e Yeboah più Portanova, non convocato e sempre più ai margini causa condanna per violenza sessuale, sono i papabili per salutare la sponda rossoblù di Genova. Giocatori che non rientrano più nei piani della dirigenza e quindi messi alla porta per cercare una nuova sistemazione. Per Portanova, che vive una situazione molto particolare e totalmente slegata dal calcio, verranno fatte ulteriori valutazioni. L'ex Juventus, infatti, è stato uno dei punti fermi della formazione rossoblù fino a qui, per questo motivo si studieranno altre soluzioni. Per gli altri, invece, si cercherà di trovare una sistemazione nel corso del mercato di gennaio, con l'obiettivo di sfoltire il più possibile la rosa.