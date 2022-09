Genoa-Modena, le probabili formazioni e dove vederla

Genoa-Modena , in programma per la 6a giornata di serie B sabato 17 settembre alle 16:15, si giocherà a Marassi e potrà essere vista in tv e streaming dagli appassionati. Saranno DAZN, Sky ed Helbiz Live a trasmettere la sfida.

La gara del campionato cadetto tra rossoblù e ospiti sarà trasmessa in tv da Sky Sport, canali 202 e 251. Su DAZN e sull'app di Helbiz Live il match sarà disponibile sulle moderne smart tv. Helbiz è presente anche nei Channel di Prime Video. Per gli abbonati Sky, per vedere la gara in streaming, lo si potr àfare usufruendoe del servizio Sky Go. Diretta anche sulla piattaforma NOW e su OneFootball, in questo caso con la modalità pay-per-view.