Genoa, esodo di tifosi anche a Modena: quasi 3 mila biglietti venduti

Altro esodo in arrivo per i tifosi del Genoa che sono pronti ad invadere Modena in una partita piuttosto delicata anche sugli spalti. Le due tifoserie, infatti, sono rivali e più volte si sono registrati attriti .

Per la partita in programma domenica alle ore 16.15, sono già stati venduti oltre 2500 biglietti nel settore ospite, ma il dato è destinato a salire ancora per andare a sfiorare le 3 mila unità. La carica dei genoani verso la squadra di Gilardino è quindi costante. Il Genoa è in casa il secondo pubblico più presente, sotto solo a quello del Bari peraltro per poco. In trasferta, invece, il Grifone non ha praticamente rivali.