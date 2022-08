Genoa, MSC Crociere secondo sponsor di maglia per il 2022-23

Lo si era già capito nelle scorse ore con la presentazione della maglia da trasferta . Ora, però, è anche ufficiale: il Genoa avrà MSC Crociere come secondo sponsor di maglia per la stagione 2022-23. Il club ligure ha pubblicato sui propri canali social e sul sito ufficiale la nota con l'annuncio.

"Il Genoa CFC è lieto di annunciare un accordo di partnership con MSC Crociere, terzo brand crocieristico al mondo, che sarà Second Jersey Sponsor per la stagione 22/23 e sarà presente su tutte le maglie gara del Grifone firmate Castore", si legge le comunicato del club.

Di seguito quelle del DG Ricciardella: "Diamo il benvenuto a MSC Crociere, un partner con cui avremo modo di creare grandi progetti in sinergia, come già avvenuto in occasione del lancio della nostra maglia away a bordo di MSC Bellissima".