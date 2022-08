Genoa, non solo Aramu: spunta un altro nome per l’attacco

Il Genoa è reduce dal pareggio di ieri contro il Benevento . Lo 0-0 contro il club campano non ha soddisfatto a pieno il tecnico Alexander Blessin e il tedesco vorrebbe dei nuovi innesti in rosa per migliorare al meglio la squadra. La dirigenza rossoblù è al lavoro per soddisfare i desideri dell'allenatore e arrivano importanti novità dal mercato.

Dopo aver chiuso la trattativa con un triennale più opzione per la quarta stagione con Aramu del Venezia, con le visite mediche nei prossimi giorni, il Genoa è molto vicino all’attaccante romeno del Reading George Puscas. I rossoblù infatti secondo la stampa inglese avrebbero superato la concorrenza del Como. Puscas, 26 anni, lo scorso anno protagonista al Pisa, arriverebbe in prestito con diritto di riscatto. Se l’operazione non troverà intoppi, proprio contro la sua ex il centravanti scuola Inter potrebbe esordire in maglia rossoblù, anche se i tempi sono strettissimi. Le prossime ore saranno decisive.