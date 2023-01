Genoa, novità su Dragusin. L’agente: “Riscattato ma la Premier League…”

Se Dragusin è diventato un punto solido della squadra rossoblù, qualche dubbio arriva per il futuro: "C'è un serio interesse da parte dell'Inghilterra per lui, ma è al Genoa solo da sei mesi. Il nostro piano è di lasciarlo giocare per almeno un anno lì. Vogliamo che giochi un altro anno in Serie A e poi pensiamo che sarà pronto per qualsiasi top club al mondo. Lo osservano seriamente i cinque migliori club d’Inghilterra, ma per ora a Genova sta molto bene", ha poi precisato Manea sul classe 2002.