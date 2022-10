Genoa, occhi puntati sulle due trasferte consecutive

Due gare lontane da Marassi attendono il Genoa nei prossimi turni di campionato. La prima di queste in casa del Cosenza, formazione che si trova a metà classifica ed è reduce dalla sconfitta esterna nel derby regionale contro la Reggina. Per il Genoa sarà una gara importante per proseguire nella marcia positiva esterna, possibilmente proseguire a tenere la porta imbattuta e recuperare quei punti persi in casa. Di certo è la gara lontano dal Ferraris, delle due che attende il Grifone; più agevole visto che poi l'avversaria successiva si chiamerà Ternana, compagine che al momento sta andando davvero a mille.