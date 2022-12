Genoa, Onofri promuove Gilardino: “Ha forte senso di appartenenza, deve restare”

"Mi auguro che possa finire la stagione, non posso giudicarlo ancora come allenatore, ma come persona è straordinaria. E ha un vantaggio, il forte senso di appartenenza per questa maglia, che gli darà ulteriore forza, permettendogli di trasmetterla anche ai giocatori. Tutto questo non ti farà vincere le partite, però è comunque un ottimo inizio. continua Onofri parlando anche della squadra - In pochi giorni di lavoro lui non poteva cambiare tutto, ma ho visto buoni segnali. Il problema è che sarebbe stato lecito aspettarsi un rendimento diverso da alcuni giocatori, come Yalcin, Aramu, Coda, visto il loro curriculum. E poi manca soprattutto, comunque, gente che sia capace di infilarsi in area sui cross dalle fasce. Pressioni? Era giusto quello slogan only one year, non lo condanno, ma questa piazza è problematica. Il Genoa è oggi l’Inter, il Napoli o la Juve della B, serve personalità e carisma per indossare questi colori. Sa quanti giocatori bravi ho visto passare da qui, ma senza che incidessero?".