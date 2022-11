Genoa, operazione al ginocchio per Pajac: i dettagli

Il Genoa è reduce dalla sconfitta al Granillo contro la Reggina. La squadra di Blessin non è riuscita a imporsi sugli amaranto e nel prossimo turno di campionato di domenica contro il Como è chiamata al riscatto. Intanto arrivano notizie per quanto riguarda Marko Pajac, infortunatosi nella trasferta contro la Ternana. Il terzino si è sottoposto a un intervento chirurgico a Innsbruck. I tempi di recupero non sono stati specificati. Questo il comunicato del club rossoblù: