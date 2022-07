Genoa, Ottolini: “Abbiamo un gruppo forte, ma pronti a intervenire sul mercato”

Marco Ottolini è diventato da poco il nuovo direttore sportivo del Genoa . Il neo arrivo nella dirigenza del Grifone dovrà cercare di fare gli acquisti giusti sul mercato per cercare di fare un bella stagione e centrare subito l'obiettivo promozione in Serie A. Direttamente dal ritiro in Austria della squadra rossoblù, Ottolini ha parlato degli obiettivi stagionali e del mercato. Queste le sue parole a primocanale.it:

"Dal mio arrivo ho avuto sensazioni positive. C’è un buon gruppo, la squadra è forte e tutti hanno voglia di cancellare la retrocessione. Ma sappiamo che vincere un campionato di B non è facile e quindi siamo attenti su tutto. C'è ancora un mese di mercato, faremo di tutto per rinforzare la rosa di giocatori a disposizione di Blessin. Il gol? So che l’anno scorso ci sono stati dei problemi. Io ora non sono preoccupato ma i tifosi stiano tranquilli, non lesineremo una goccia di sudore per aumentare le nostre potenzialità. E ringrazio i genoani che si stanno abbonando con grande passione".