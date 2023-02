Genoa-Palermo, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo questa sera alle 20:30 per il match di campionato di Serie B.

Redazione ITASportPress

Genoa-Palermo si giocherà questa sera, venerdì 10 febbraio 2023, alle ore 20:30 per la 24^ giornata di Serie B. Match che sa di Serie A, almeno in quanto ad ambizioni per le due formazioni.

Genoa-Palermo, le ultime 40 punti per il Genoa di Gilardino che punta a riprendere la marcia dopo lo stop col Parma. Davanti avrà un Palermo che arriva da nove risultati utili e che non ha alcuna intenzione di fermarsi. "C’è grande voglia di giocare e di fare la partita per replicare dopo una gara un po’ sotto tono (col Parma ndr)", le parole del mister del Grifone. Per farlo i rossoblù si affideranno a Coda in avanti sostenuto da Gudmundsson e Aramu.

I rosanero di Corini dovrebbero affidarsi a Di Mariano e soprattutto a bomber Brunoni in attacco con Valente avanzato in un ipotetico tridente.

Le probabili formazioni e dove vederla — La sfida tra Genoa e Palermo potrà essere vista sia dagli abbonati a DAZN che da quelli a Sky. Nel caso di DAZN basterà collegare la tv di casa a un dispositivo come TIMVISION BOX, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick o una console come PlayStation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). Se si è in possesso di una smart tv, sarà sufficiente accedere all’app.

Anche gli abbonati a Sky potranno vedere la gara di Serie B tra rossoblù e rosanero su Sky Sport Calcio (numero 201, 240 e 249) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Un’ulteriore opzione è data da Helbiz Live, acquistando uno dei pacchetti disponibili e collegandosi tramite tv all'app.

La partita sarà trasmessa anche in streaming sempre dalle tre emittenti su DAZN, Sky Go e Helbiz Live.

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

GENOA (3-4-2-1): Martinez; Matturro, Dragusin, Vogliacco; Sabelli, Strootman, Frendrup, Criscito; Aramu, Gudmundsson; Coda. Allenatore: Alberto Gilardino.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Sala; Saric, Damiani, Segre; Valente, Brunori, Di Mariano. All. Corini.