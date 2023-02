Genoa-Palermo, malore in curva al Ferraris: tifoso rosanero si accascia

Momenti di grande paura questa sera allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova durante la sfida tra Genoa e Palermo. Al minuto 10 della ripresa, un un tifoso rosanero, che stava seguendo la gara dal settore riservato gli ospiti, all'improvviso si è accasciato a terra, probabilmente per un malore. La partita è stata momentaneamente interrotta per pochi minuti, mentre gli addetti al soccorso dello stadio sono intervenuti sul posto: l'uomo è stato stabilizzato e poi trasportato in barella verso l'ambulanza. Il match poi è proseguito ma non si conoscono ancora le condizioni del tifoso del Palermo.