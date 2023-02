Genoa, esodo di tifosi per il big match col Parma: numeri da record

E' il match di cartello della 23^ giornata di Serie B

Redazione ITASportPress

La 23esima giornata del campionato di Serie B si chiuderà domenica 5 febbraio con il big match del “Tardini” tra Parma e Genoa. Proprio in virtù dell’alta posta in palio, con le due squadre coinvolte nella corsa alla promozione, è pronto a registrarsi un vero e proprio esodo di tifosi rossoblù in Emilia-Romagna.

Solo nel primo giorno di vendita per il settore ospiti sono terminati all’istante i 1.800 biglietti circa messi a disposizione del club ducale, così ne arriveranno presto altri 2.000 a disposizione.

A supportare la squadra di mister Gilardino, quindi, ci saranno potenzialmente circa 4000 tifosi del Grifone. A questi potrebbero anche aggiungersi altri supporters rossoblù sparsi per gli altri settori dell’impianto da circa 22mila posti a sedere. Praticamente è come se il Genoa giocasse in casa.

Il Genoa si trova attualmente al secondo posto in classifica, mentre il Parma al decimo, con l'obiettivo di entrare il prima possibile in un piazzamento per i playoff di fine stagione. Il match del Tardini, in un clima infuocato, dirà molto sul percorso che potranno intraprendere le due formazioni nel prosieguo del campionato.