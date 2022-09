Genoa-Parma, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo per la quarta giornata di Serie B.

Redazione ITASportPress

Genoa-Parma, super big match di Serie B della quarta giornata, si giocherà oggi, sabato 3 settembre 2022, alle ore 16:15. Grande attesa per la partita tra Grifone e gialloblù che vale tanto non solo per la classifica ma anche a livello di morale essendo due delle squadre candidate alla promozione in Serie A.

Genoa-Parma, le ultime

Padroni di casa del Genoa che dovrebbero giocare con gli stessi undici di queste ultime gare. Mister Blessin dovrebbe confermare la formazione vista in queste prime giornate, in attesa di inserire i vari Strootman, Aramu e Puscas pronti a subentrare.

Nel Parma è sempre out Buffon, porta affidata ai guantoni di Chichizola. Pecchia deve sciogliere qualche nodo: Oosterwolde in vantaggio su Cobbaut in difesa, a centrocampo si giocano il posto Estevez e Juric. In attacco Inglese c'è. Con lui Vasquez trequartista, Man e Mihaila.

Probabili formazioni e dove vederla

Genoa-Parma, sfida valida per la quarta giornata di serie B, in programma questo pomeriggio di sabato 3 settembre alle 16:15, sarà trasmessa in tv DAZN, da Sky e da Helbiz Live. La gara verrà data anche in streaming su DAZN e sull'app di Helbiz Live, disponibile sulle moderne smart tv. Helbiz è presente anche nei Channel di Prime Video. Per gli abbonati Sky si può usufruire del servizio Sky Go. Ci sarà la diretta della partita di Serie B tra Grifone e Ducali anche sulla piattaforma NOW e su OneFootball, in questo caso con la modalità pay-per-view.

Genoa (4-2-3-1): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Pajac; Badelj, Frendrup; Portanova, Gudmundsson, Ekuban; Coda. All. Blessin.

Parma (4-2-3-1): Chichizola; Del Prato, Oosterwolde, Romagnoli, Valenti; Estevez; Bernabé; Man, Vasquez, Mihaila; Inglese. All. Pecchia.