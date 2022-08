Genoa passa a Pisa, Bari rissa e vittoria a Perugia. Ok Reggina e Parma

Scoppiettanti match in questa serata domenicale di Serie B per la terza giornata

Tanti gol e grandi emozioni nelle sei partite di Serie B giocate questa sera e valide per la terza giornata del torneo cadetto. Vince ancora il Genoa in trasferta accompagnato da 3 mila tifosi. I rossoblu' dopo aver conquistato l'intera posta in palio a Venezia si sono ripetuti stasera a Pisa con un gol di Ekuban. Successo pieno della Reggina in casa contro il malcapitato Sudtirol e del Bari a Perugia in un match nervoso con due espulsi e qualche rissa. Successo del Parma al Tardini contro il Cosenza. Pari del Cittadella che sotto il diluvio fa 1-1 col Venezia. Vince anche il Benevento contro il Frosinone.