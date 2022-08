Genoa passa a Venezia. Reggina tris alla Spal. Ok Brescia, Ascoli, Frosinone e Cosenza

Primo successo del Genoa in Serie B. La squadra rossoblu' è passata a Venezia con il punteggio di 2-1. Partita vivace e intensa fino alla fine che ha premiato la squadra di mister Blessin più caparbia e precisa. In gol il Genoa con Portanova in avvio poi nella ripresa pareggio di Johnsen e infine la stoccata vincente di Yeboah all'87'. Nel recupero l'arbitro annulla per fuorigioco il 2-2 lagunare. Il Genoa parte bene il Venezia è rimandato. Colpo esterno anche della Reggina di Inzaghi che è passata meritatamente a Ferrara contro una Spal che ha sbagliato parecchio in difesa. Per i calabresi gol di Critesig, Menez e Rivas. La Mantia ha firmato il gol del 3-1 per i biancazzurri. Nelle altre partite successo dell'Ascoli contro la Ternana in casa per 2-1, del Cosenza a Benevento per 1-0, del Brescia al Rigamonti contro il Sudtirol per 2-0 e del Frosinone a Modena per 1-0. Nei quattro match già disputati pareggio fra Parma-Bari e Como-Cagliari mentre Palermo e Cittadella hanno sconfitto Perugia e Pisa.