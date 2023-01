Genoa, penalizzazione in arrivo: si va verso il -2

Ma cosa è accaduto? Da quanto si apprende, il Genoa non ha rispettato la scadenza del 16 dicembre (valida per i club di B e C) per il pagamento delle tasse. Nello specifico ci sarebbe un totale di 21,8 milioni di Irpef accumulati da gennaio per la sospensiva di legge dovuta al Covid, parte di un debito con l’Erario al quale sarebbero da aggiungere 4,2 milioni di Inps. Per questo inadempimento la penalizzazione in classifica è di 2 punti.