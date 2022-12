Il Genoa ha riabbracciato Mimmo Criscito che si è rivisto dalle parti del Signorini. Ieri primo allenamento anche se con programma differenziato non avendo la condizione giusta visto che l'ultima gara giocata risale a inizio ottobre in Mls con Toronto. L'accordo è stato raggiunto sulla base di un contratto di sei mesi e poi la prossima stagione Crisicito inizierà l'avventura di allenatore del settore giovanile del Grifone. Il futuro sarà ancora a forte tinte rossoblù per Criscito.