Genoa, per la Giornata della Donna mimose per le tifose

Alla dura lotta per la promozione in Serie A, il Genoa non perde il senso di riconoscenza verso i propri sostenitori. E gli stessi tifosi non sono da meno, presentandosi ad ogni partita del Grifone e tifando fino alla fine. Proprio in testimonianza di questo magnifico rapporto, il club rossoblu ha lasciato una piccola sorpresa alle porte del centro sportivo "Signorini": mimose omaggio per le tifose e la possibilità di assistere agli allenamenti della squadra di di Gilardino in vista del complicato appuntamento contro la Ternana. Un gesto elegante che è stato apprezzato dalle tifose rossoblù.