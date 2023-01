Genoa-Pisa, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo oggi alle 16:15 per il match di Serie B.

Redazione ITASportPress

Genoa-Pisa si giocherà oggi, sabato 28 gennaio 2023 alle ore 16:15 per la 22esima giornata di Serie B. Sfida importantissima per i padroni di casa che sotto la guida di Gilardino si sono portati nelle posizioni di vertice in chiave ritorno in Serie A.

Genoa-Pisa, le ultime Ancora da definire quali potranno essere le formazioni del match ma Gilardino ha intenzione di schierare il suo Genoacol 4-3-3 con Aramu e Gudmundsson con Coda in avanti. Jagiello, Strootman, Frendrup potrebbero formare il terzetto in mezzo al campo. In difesa potrebbe esserci spazio per Criscito titolare sulla sinistra.

Nel Pisa di mister D'Angelo Morutan e Tramoni alle spalle di Gliozzi.

Probabili formazioni e dove vederla — Genoa-Pisa è in programma per sabato 28 gennaio 2023, allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 16.15.

La sfida tra liguri e toscani potrà essere vista sia dagli abbonati a che da quelli a Sky. Nel caso della prima piattaforma citata, avendo una tv non di ultima generazione basterà collegarla a un dispositivo come TIMVISION BOX, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick o una console come PlayStation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). Avendo invece una smart tv, sarà sufficiente accedere all’app.

Parlando invece di Sky, a tale evento sono stati riservati i seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201 e 239 satellite), Sky Sport Calcio (numero 201, 240 e 249) e Sky Sport (numero 253 satellite).

La sfida potrà essere vista anche con Helbiz Live e in streaming sempre con DAZN e Sky Go.

Di seguito le probabili formazioni del match:

GENOA (4-3-3): Martinez, Hefti, Bani, Dragusin, Criscito; Jagiello, Strootman, Frendrup; Aramu, Coda, Gudmundsson. All. Gilardino.

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Calabresi, Hermannsson, Barba, Beruatto; Marin, Touré, Nagi; Morutan; Moreo, Gliozzi. All. D’Angelo.