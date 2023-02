Genoa, pista russa per Portanova: le parole dell’agente

Manolo Portanova calciatore del Genoa non gioca dal 6 dicembre ovvero dal giorno della sentenza per violenza sessuale di gruppo. Per il centrocampista una condanna a sei anni di reclusione. I tifosi si sono opposti a gennaio per il trasferimento al Bari visto che Portanova può tornare in campo, essendo in stato di libertà. La Procura Figc ha aperto un fascicolo su di lui per valutare se ci fossero stati gli estremi per squalificarlo in base all’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva (rispetto dei principi di correttezza e lealtà dei tesserati), ma non c’è stato seguito. Il Genoa nel frattempo avrebbe voluto convocarlo, ma la tifoseria si è opposta. Portanova ha continuato ad allenarsi e ha deciso con la società che sarebbe stato meglio cambiare aria. Così è nata la possibilità di andare al Bari, che era disposto ad accoglierlo in prestito per sei mesi ma poi tutto è saltato. In Russia hanno accostato il calciatore al Torpedo Mosca e al Krylya Sovetov quest'ultima ex squadra di Cristian Pasquato attualmente attaccante del Trento. L'agente Matteo Materazzi a Sport24.ru ha risposto così: “No, Manolo non è stato offerto ai club russi. Non consideriamo questa opzione. Il suo trasferimento in qualsiasi club dalla Russia è ora impossibile ".