Genoa, Portanova verso Bari ma i tifosi non lo vogliono

Rebus sul futuro del giocatore.

Redazione ITASportPress

I tifosi del Genoa si erano schierati contro di lui dopo la condanna a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo. Ora, anche i sostenitori del Bari dicono di "no" all'eventuale arrivo di Manolo Portanova in squadra.

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, l'ipotesi di un trasferimento del giocatore dal club ligure a quello barese non è stata accolta nel migliore dei modi dai tifosi del Bari che si sono schierati apertamente contro l'approdo del calciatore in squadra.

Portanova non ha più giocato col Grifone dal giorno della sentenza anche se avrebbe potuto farlo essendo in stato di libertà. La stessa Figc aveva aperto un fascicolo sul suo caso per capire se ci fossero gli estremi per squalificarlo in base all’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva.

Anche in questo caso, però, nessun seguito. Da qui la situazione bollente col tifo rossoblù che si era esposto contro il tesserato e contro il suo utilizzo.

In queste ore di calciomercato, il Bari si era detto pronto ad accoglierlo ma anche i sostenitori del club, come quelli del Grifone, hanno fatto comprendere sui social il malconento. Una disapprovazione all'affare che potrebbe far saltare tutto.