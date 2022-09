Genoa, possibile cambio di modulo per il match contro il Modena

Il Genoa è reduce dalla sconfitta in trasferta contro il Palermo. La squadra di Blessin è al lavoro in questi giorni per trovare un'alternativa tattica per la gara contro il Modena. Il 4-4-2 offensivo, da molti ribattezzato 4-2-2-2, proposto dal tecnico tedesco nelle prime uscite stagionali del Grifone non ha fin qui dato i frutti sperati. Né dal punto di vista dei risultati, producendo appena due vittorie in cinque gare, né tantomeno da quello del gioco, apparso ancora macchinoso e ripetitivo.