Genoa, presentata la terza maglia. Blazquez tiene aperto il mercato

Grande affluenza di tifosi del Genoa ai Giardini Luzzati questo pomeriggio per la presentazione della terza maglia da gioco della squadra. Ad indossarla per primo è stato il cantante Bresh, alias Andrea Brasi, che ha intrattenuto i tifosi con le sue canzoni fra cui "Un guasto d'amore" diventata un vero inno durante le partite del Genoa. L'amministratore delegato del Grifone Andres Blazquez ha ringraziato i tifosi ed ha svelato: "Abbiamo raggiunto quota 20mila abbonamenti, l'obbiettivo è stato raggiunto. Riempiamo lo stadio, grazie a tutti. Sarà un campionato lungo, duro, ma abbiamo fatto una squadra per stare in alto. La nostra aspettativa è fare meglio possibile, abbiamo lavorato in questa direzione. Mercato? "Mancano 2 giorni e tutto può ancora succedere".