Genoa, prove di rescissione consensuale con Shevchenko

Il Genoa è alle prese con la preparazione della nuova stagione. Tra acquisti e cessioni ma non solo, la dirigenza del Grifone è impegnata in queste settimane nella costruzione della squadra che dovrà affrontare l'ormai imminente campionato di Serie B, ed è attiva anche su un altro fronte. Da giorni a Villa Rostan si discute anche del futuro di Andriy Shevchenko , ex allenatore rossoblù ancora sotto contratto con il club.

L'accordo stipulato in autunno tra l'ex bomber del Milan e la 777 Partners è infatti ancora in essere, malgrado l'esonero arrivato un paio di mesi più tardi, e lo sarà fino al giugno 2024. Un periodo di tempo lunghissimo nel corso del quale, oltretutto, il Grifone dovrà garantire al tecnico 2,5 milioni di euro netti a stagione. Cifra alla quale vanno poi aggiunti gli emolumenti spettanti ai collaboratori di Sheva, anch'essi tutti ancora alle dipendenze del Genoa. Insomma, un vero e proprio salasso per le casse del club che per questo motivo recentemente ha riallacciato i rapporti con l'ucraino nel tentativo di arrivare a un accordo consensuale che permetta la cessazione del rapporto professionale tra le parti. Una rescissione bilaterale che garantirebbe a Shevchenko una lauta buonuscita e al club di risparmiare una considerevole somma di denaro.