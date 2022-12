Genoa, Puscas: “Bravi a sbloccarla e riuscire a portare la vittoria da Bari”

L'attaccante del Genoa Puscas intervistato da Dazn nel post partita: «Era importante sbloccarla subito la partita e ci siamo riusciti. Infatti il gol ci ha dato una spinta più. Poi abbiamo gestito bene la partita contro un forte Bari. Qui ho giocato e so come i tifosi si fanno sentire infatti è difficile vincere. Siamo stati bravi a gestire momenti di dfficoltà durante il match e portare la vittoria da Bari. Abbiamo dato segnale importante al campionato e ci aspetta un ritorno dove non bisogna mollare un centimetro".

Poi a Sky Puscas ha detto: "Sapevamo che sarebbe stato uno stadio caldo e ci siamo detti di fare un gol veloce. Voglio fare i complimenti a chi ha giocato e a chi è subentrato. Dedico questa vittoria ai tifosi del Genoa. Abbiamo accettato di subire, non potevamo dominare per tutta la partita: il mister ci ha detto di stare compatti e avere fiducia».

«Gilardino? Dentro ciascuno di noi sapevamo che dovevamo dare qualcosa di più, ci ha dato la consapevolezza di essere una grande squara. Non abbiamo fatto niente, è solo una vittoria importante che ci darà qualche giorno di vacanza più sereno. Ora la Serie A è un obiettivo che non lo dimentichiamo perché questa squadra è stata costruita per stare lassù: ci sono giocatori con esperienza che sanno come si giocano queste partite".