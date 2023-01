Genoa, Puscas: “Gol vittoria vale tanto. Gilardino? Parlano i numeri”

Parla l'attaccante dopo il successo sul Benevento.

Redazione ITASportPress

La cura Alberto Gilardino funziona. Ecco. Altra vittoria per il Genoa che da quanto è arrivato il tecnico alla guida della prima squadra ha ottenuto 5 successi in 6 gare. L'unica sfida non vinta ha comunque portato un punticino. Un cambio di rotta che si è confermato anche nel match contro il Benevento vinto in extremis grazie al col di George Puscas.

Proprio l'attaccante, intervistato da Sky Sport, ha commento il trionfo e la sua rete: "Il mio gol al Benevento? Vale tanto: i tre punti per noi sono la cosa più importante. Partita dopo partita dobbiamo vincere, dobbiamo sempre provare a prendere sempre i tre punti perché siamo il Genoa".

Non mancano le parole di elogio anche per il mister: "Parlano i numeri: se sono cinque vittorie su sei vuol dire che siamo sul pezzo, ascoltiamo quello che dice il mister. Tutto quello che facciamo ci viene bene, ci alleniamo alla grande. Abbiamo tanti giocatori forti: secondo me ognuno di noi vuol dimostrare di saper giocare".

Sguardo in avanti verso il match col Pisa: "Si sa che il Pisa è una grande squadra. Hanno grandi giocatori: hanno investito tanto sul mercato per fare un campionato importante. Conosco bene il mister che è tornato, è molto bravo. E quindi noi dobbiamo stare sempre sul pezzo, non dobbiamo dare nulla per scontato. Giochiamo in casa e dobbiamo dimostrare ai nostri tifosi che partita dopo partita noi ci siamo per dare soddisfazioni a tutti", le parole di Puscas.