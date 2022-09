Genoa, Puscas non si nasconde: “Obiettivo Serie A, non vogliamo fallire”

Grande voglia e ambizione per il neo rossoblù.

George Puscas, attaccante del Genoa, è pronto al debutto con il Grifone e ha tantissimo entusiasmo in vista della stagione in Serie B. Il romeno, in un'intervista rilasciata a Il Secolo XIX, ha raccontato che cosa l'ha convinto ad accettare i rossoblù ma soprattutto ha rivelato senza giri di parole la voglia di riportare questo storico club nei palcoscenici più importanti, ovvero la Serie A.