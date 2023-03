Genoa, Puscas: “Seguo i consigli di Gilardino e Coda. Ecco cosa mi dicono”

L'attaccante dopo il 4-0 dei suoi in campionato al Cosenza.

Redazione ITASportPress

Vittoria sul Cosenza con un bel poker per il Genoa nel posticipo del campionato di Serie B. A segno anche George Puscas che in zona mista del 'Ferraris' ha parlato dopo il successo ottenuto che conferma il Grifone al secondo posto in classifica.

"Sono contento perché le gare come queste se non le sblocchi diventano complicate", ha spiegato l'attaccante, autore di una delle quattro reti. "Ci siamo riusciti e abbiamo proposto bel calcio di fronte ai nostri tifosi. I tre punti sono importanti. Serviva l'atteggiamento giusto contro ogni avversario in Serie B. Siamo stati bravi sotto ogni punto di vista".

Sul suo rendimento e sull'importanza di avere come mister un ex bomber come Gilardino: "Consigli dal mister e da Coda? È un piacere lavorare con loro, sanno darmi consigli per come muovermi al meglio in attacco. Hanno grande esperienza", ha detto Puscas.

A proposito del prossimo match di campionato: "La Ternana? Dobbiamo continuare su questa strada, perché vogliamo dare altre gioie ai tifosi".